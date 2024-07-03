Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти

03 Июля 2024 • 23:28 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 18:00

Мадридский «Реал» заключил новые контракты с двумя ассистентами Карло Анчелотти.

Речь об Антонио Пинтусе и Луисе Льописе. Первый известен своей работой в качестве тренера по физподготовке, в то время как второй отвечает за тактические аспекты и по совместительству работает наставником вратарей. Согласно информации Marca, оба специалиста продлили свои трудовые соглашения и продолжат трудиться на благо «сливочных».

В прошедшем сезоне мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов и Ла Лиги. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Испании мадридцы сыграют против «Мальорки» – встреча запланирована на 18 августа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Антонио Пинтус Луис Льопис ещё теги

Новости по матчу

02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Губерниев назвал победителя Евро-2024 Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 «Спартак» оформил сразу два трансфера Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» Роналду сделал заявление о незабитом пенальти «Обидно и неожиданно»: Гилерме честно высказался после ухода из «Локомотива» В УЕФА приняли решение по скандальному жесту Беллингема на Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й
Спортивные новости
Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июля
23:36 · Чемпионат Европы 2024
Педри: «Надеюсь, Нико Уильямс перейдёт в «Барселону»
23:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
23:10 · Испания. Ла Лига
Педри высказался о работе с Фликом
23:04 · Чемпионат Европы 2024
Мусиала – о Ямале: «Это настоящее безумие» 1
22:48 · Чемпионат Европы 2024
Облак – лишь второй вратарь, отразивший пенальти и от Роналду, и от Месси
20:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» вернул себе историческую эмблему 1
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет приобрести полузащитника «Челси»
17:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Барселона» не сможет вернуть Канселу
16:30 · Испания. Ла Лига
Стадион «Реала» примет финал чемпионата мира
14:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» намекнул на будущее Модрича 2
13:31 · Испания. Ла Лига
Из «Реала» хочет уйти полузащитник 2 слухи
13:20 · Испания. Ла Лига
Браим Диас принял решение по «Реалу»
12:46 · Испания. Ла Лига
«Севилья» обозначила интерес к нападающему «Барселоны»
12:07 · Испания. Ла Лига
Винисиус стал четвёртым игроком, чей ценник достиг отметки в 180 миллионов евро
11:35 · Англия. Премьер-лига
Озил превратился в «гору мышц»: игрока не узнать 3 фото
Все новости
Рекомендуем