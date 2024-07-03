«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти

Мадридский «Реал» заключил новые контракты с двумя ассистентами Карло Анчелотти.

Речь об Антонио Пинтусе и Луисе Льописе. Первый известен своей работой в качестве тренера по физподготовке, в то время как второй отвечает за тактические аспекты и по совместительству работает наставником вратарей. Согласно информации Marca, оба специалиста продлили свои трудовые соглашения и продолжат трудиться на благо «сливочных».

В прошедшем сезоне мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов и Ла Лиги. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Испании мадридцы сыграют против «Мальорки» – встреча запланирована на 18 августа.