Педри высказался о работе с Фликом

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, чего ждёт от совместной работы с новым главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Немецкий специалист заменил на посту рулевого «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса, отправленного в отставку в конце мая.

«Мы с Фликом успели обменяться несколькими словами, он пожелал мне удачи на Евро. Я с нетерпением жду начала сезона и встречи с тренером. Очень интересно, как пойдут дела. Я уверен, что всё будет хорошо», – рассказал в интервью Mundo Deportivo Педри в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии, который состоится 5 июля.