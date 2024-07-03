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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» вернул себе историческую эмблему

03 Июля 2024 • 20:41 Комментировать (1)

Мадридский «Атлетико» вернётся к своей исторической эмблеме, использовавшейся клубом с 1947 по 2017 год. С первого июля вступила в силу норма, за которую голосовали поклонники клуба ещё ровно год тому назад.

Тогда из 68 894 проголосовавших представителей официального фан-клуба «Атлетико» более 88 процентов выступили за возвращение к старому варианту логотипа, сообщает es.besoccer.com. И это несмотря на весьма успешные выступления под новым логотипом - победа в Лиге Европы в 2018 году, победа в чемпионате  Испании в 2021, Суперкубок Европы в 2019 году, Суперкубок Испании в 2022, а также пара небольших «довесков» в исполнении женской команды. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид
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Комментарии (1) Все комментарии
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Антидыня
03 Июля 2024 в 21:12
Ностальжи)
Рад за Матрасных.
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