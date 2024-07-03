Стадион «Реала» примет финал чемпионата мира

До конца июля Испания, Португалия и Марокко должны представить план по местам проведения матчей чемпионата мира – 2030. Как сообщает на своих страницах издание Marca, нет никаких сомнений в том, что финал мундиаля пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В Марокко хотели продвинуть идею с проведением финала в своей стране, однако решающая битва за кубок мира достанется стадиону «Реала». Этому поспособствовали прекрасные отношения мадридского клуба с ФИФА, отмечает источник.

Стоит сказать, что следующий чемпионат мира в 2026 году тоже примут три страны – США, Мексика и Канада.