«Реал» намекнул на будущее Модрича

Не за горами новый футбольный сезон, и «Реал» обновил на официальном сайте состав команды. Журналисты портала TodoFichajes обратили внимание на тот факт, что в списке игроков присутствуют защитник Лукас Васкес и полузащитник Лука Модрич.

«Реал» ещё не объявлял о подписании с 33-летним Васкесом и 38-летним Модричем новых контрактов. При этом источники говорят о том, что эти два футболиста уже заключили трудовые соглашения на сезон 2024/2025. Информация с сайта «Реала» наводит на мысли о том, что Васкес и Модрич остаются.

Отметим, что Лука Модрич играет за «Реал» с конца августа 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». Лукас Васкес, в свою очередь, является воспитанником мадридского гранда.