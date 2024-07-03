Состав «Реала» по итогам летнего трансферного окна изменится. Тони Кроос, Начо и Хоселу ушли, Килиан Мбаппе и Эндрик приходят. Очевидно, что будут и другие трансферы на вход и на выход.

Как стало известно TodoFichajes, из «Реала» хочет уйти полузащитник Дани Себальос. 27-летний футболист попросил мадридский клуб отпустить его. Себальос хочет оказаться там, где у него будет больше возможностей. В «Реале» игровое время этого хавбека является ограниченным.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дани Себальоса в 6 миллионов евро. Несколько лет назад хавбек поиграл в аренде за лондонский «Арсенал».