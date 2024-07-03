Браим Диас принял решение по «Реалу»

Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас принял решение по своему будущему. У 24-летнего футболиста были предложения из Англии и Италии, а также крупное предложение из Саудовской Аравии. Впрочем, футболист решил продолжить выступления за «Реал» в следующем сезоне. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Если верить источнику, Браим Диас уверен в том, что в следующем сезоне в «Реале» у него будет больше игрового времени, чем в прошлом. И это несмотря на подписание Килиана Мбаппе с Эндриком.

Действующий контракт Браима Диаса с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.