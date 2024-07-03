«Севилья» обозначила интерес к нападающему «Барселоны»

Испанская «Севилья» проявляет интерес к нападающему каталонской «Барселоны». По информации от издания Sport, андалузский клуб хочет усилиться Ансу Фати, который в прошлом сезоне выступал в Английской премьер-лиге в составе «Брайтона».

Напомним, Фати ранее заявил о желании провести успешную предсезонку в «Барселоне», а затем закрепиться в основном составе. Руководство «сине-гранатовых» не особо верит, что футболист сможет впечатлить главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Фати отметился двумя голами в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги. 21-летний испанец пропустил половину матчей чемпионата из-за различных травм.