Винисиус стал четвёртым игроком, чей ценник достиг отметки в 180 миллионов евро

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор возрос в цене по версии портала Transfermarkt.

Нападающий за прошлый сезон вырос в цене со 150 миллионов евро до 180. Такой скачок помог ему встать в один ряд с Джудом Беллингемом, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Все перечисленные игроки имеют ценник в 180 миллионов евро.

В список одного из самых дорогих футболистов можно отнести Фила Фодена. Его трансферная стоимость составляет 150 миллионов евро.

Однако, среди всех вышеупомянутых игроков у Винисиуса есть превосходство: только он побеждал в Лиге чемпионов дважды.