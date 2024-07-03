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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» договорилась с Араухо о его неприкосновенности

03 Июля 2024 • 10:03 Комментировать

«Барселона» с тренерским штабом во главе с Хансом-Дитером Фликом рассчитывает на защитника Рональда Араухо.

По информации испанского Mundo Deportivo, стороны договорились о том, что защитник остаётся неприкосновенным, так как каталонцы рассчитывают на него. Известно, что руководство и сам игрок согласились на условие, при котором Араухо покинет клуб, если за него предложат 100 млн. евро и более.

Ранее сообщалось, что «Челси», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» проявляют предметный интерес к уругвайскому защитнику.

25-летний Араухо защищает цвета «Барселоны» с 2020 года. Контракт между сторонами действует до лета 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Рональд Араухо ещё теги
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