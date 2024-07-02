Флик решил оставить в «Барселоне» одного из защитников

В последние недели слухи активно связывали защитника «Барселоны» Микаила Файе с «Порту». Впрочем, появлялась информация о срыве переговоров по 19-летнему футболисту.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» запрашивала за трансфер Файе 15 миллионов евро с пунктом обратного выкупа за 30-32 миллиона евро в 2025 или 2026 году. Впрочем, «Порту» такие условия не устроили.

Отмечается, что новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уже сообщил Файе о том, что он рассчитывает на него как на игрока первой команды в сезоне 2024/2025.