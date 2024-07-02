Браим Диас: В «Реале» должны быть лучшие футболисты мира

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас признался, что счастлив выступать за «сливочных».

— Я очень счастлив в «Реале». Я рад, что сюда приходят хорошие игроки. Это «Реал», тут должны быть лучшие футболисты в мире, — приводит слова Диаса Madrid Xtra.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий трудовой договор Диаса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 миллионов евро.