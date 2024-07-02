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Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас: В «Реале» должны быть лучшие футболисты мира

02 Июля 2024 • 18:53 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас признался, что счастлив выступать за «сливочных».

— Я очень счастлив в «Реале». Я рад, что сюда приходят хорошие игроки. Это «Реал», тут должны быть лучшие футболисты в мире, — приводит слова Диаса Madrid Xtra.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий трудовой договор Диаса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Браим Диас
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
02 Июля 2024 в 19:36
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