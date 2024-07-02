Мората сделал заявление по своему будущему

Нападающий Альваро Мората подтвердил информацию о том, что в летнее трансферное окно он не уйдёт из «Атлетико».

«Я не могу представить, каково это – побеждать в этой футболке. И я не остановлюсь, пока не добьюсь этого», - написал Роналду в социальных сетях.

Действующий контракт Альваро Мораты с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года. В настоящий момент 31-летний форвард находится в расположении сборной Испании на чемпионате Европы. Команда готовится к четвертьфинальному поединку против Германии.

Добавим, что прошлый чемпионат Испании «Атлетико» завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.