Захарян находится в отпуске в России

Геннадий Голубин, который представляет полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о своём клиенте.

«Арсен сейчас в отпуске и находится в России. У него есть индивидуальная программа, по которой можно самостоятельно готовиться. Сборы «Реал Сосьедада» стартуют 11 июля, значит, к этому времени Захарян прибудет в Испанию», - цитирует Голубина Sport24.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» прошлым летом. С тех пор полузащитник провёл 40 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что прошлый чемпионат Испании «Реал Сосьедад» завершил на шестой позиции в турнирной таблице.