Мората выбрал клуб на следующий сезон

Нападающий сборной Испании Альваро Мората имеет предложения из Саудовской Аравии. Кроме того, слухи связывали футболиста с возвращением в итальянскую Серию А. Однако 31-летний Мората принял решение остаться в «Атлетико». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, футболист уже уведомил мадридский клуб о намерении продолжить выступления. О решении Мораты знает и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Альваро Мората оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 16 миллионов евро. В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Испании на чемпионате Европы.