Мората получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, но хочет вернуться в Серию А

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, к футболисту обратились два местных клуба.

Самое выгодное предложение отправила «Аль-Кадсия», в которую недавно перебрался Начо Фернандес. Тем не менее, сам Мората ещё не принял решение. Приоритетом для нападающего является возвращение в итальянскую Серию А. Напомним, ранее Альваро отыграл 4 сезона в составе туринского «Ювентуса».

В контракте Мораты прописана сумма отступных, которая составляет 12-13 миллионов евро. Альваро с большой долей вероятности покинет «Атлетико» этим летом.