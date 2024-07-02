Фелиш может вернуться в Португалию - назван клуб

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который вернулся из аренды в «Барселоне», может продолжить карьеру у себя на родине – в Португалии. Об этом информирует Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 24-летнего форварда заинтересована лиссабонская «Бенфика», за которую он выступал до переезда в Ла Лигу. Португальский топ-клуб готов приобрести 50 процентов прав на Фелиша.

В минувшем сезоне Жоау провел 30 поединков за «Барселону» в чемпионате Испании. Нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По окончании аренды каталонцы не стали выкупать игрока.