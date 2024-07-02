Йоро может остаться в «Лилле», чтобы через год перейти в «Реал» бесплатно

Центральный защитник французского «Лилля» Лени Йоро не исключает вариант, при котором останется в своём клубе ещё на один сезон. Напомним, его контракт истекает через год.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Йоро примет позицию «Лилля», если клуб откажется продавать его в мадридский «Реал» в это трансферное окно. Защитник просто подождёт ещё один год, чтобы перебраться на «Сантьяго Бернабеу» бесплатно.

Как сообщает источник, «Лилль» чувствует большое давление, так как клуб не хочет терять 18-летнего футболиста через год бесплатно. Йоро интересен и другим командам, но защитник хочет перейти только в мадридский «Реал».