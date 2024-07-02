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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может продать форварда в другой испанский клуб

02 Июля 2024 • 11:55 Комментировать

Центральный нападающий мадридского «Реала» Альваро Родригес может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 19-летнего уругвайского футболиста заинтересован «Хетафе». Переход может быть оформлен в текущее трансферное окно. Трансферная стоимость Родригеса оценивается в 3,5 миллиона евро. Срок действующего контракта между Альваро и «королевским» клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

В сезоне-2023/2024 нападающий выступал за вторую команду «Реала». Альваро принял участие в 11 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хетафе Альваро Родригес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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