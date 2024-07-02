Касильяс высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о переходе французского форварда Килиана Мбаппе в «королевский» клуб. Игрок пополнил ряды «сливочных» этим летом в качестве свободного агента.
«Мбаппе – футболист, который добавляет команде много плюсов. Он заряжает энергией других и помогает им прибавлять. Будет интересно взглянуть, как другие клубы будут противостоять ему в составе «Реала». Мадридская команда отлично усилилась, но другие клубы должны постараться усложнить им жизнь», - передает слова Икера газета Marca.
Мбаппе перешел в «Реал» в начале июня из «ПСЖ». Нападающий подписал пятилетний трудовой договор.
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