Касильяс высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

«Мбаппе – футболист, который добавляет команде много плюсов. Он заряжает энергией других и помогает им прибавлять. Будет интересно взглянуть, как другие клубы будут противостоять ему в составе «Реала». Мадридская команда отлично усилилась, но другие клубы должны постараться усложнить им жизнь», - передает слова Икера газета Marca.