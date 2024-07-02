Клуб Ла Лиги намерен подписать перспективного защитника «Барселоны»

Правый защитник «Барселоны» Эктор Форт заинтересовал «Алавес».

«Сине-гранатовые» нуждаются в привлечении дополнительных средств для усиления состава, что может вынудить их расстаться с рядом игроков, не имеющих статус «неприкасаемых». По информации Football-Espana, переманить 17-летнего Форта хотел бы «Алавес». «Барселона» пока не ответила на предложение – для начала перспективы юного футболиста должен оценить новый рулевой команды Ханс-Дитер Флик.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Эктора Форта составляет 10 млн евро. Испанец провёл десять матчей за основной состав «Барселоны», отметившись тремя результативными передачами.