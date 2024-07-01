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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» ведёт работу по трансферу игрока «ПСЖ» слухи

01 Июля 2024 • 23:51 Комментировать

В прессе пишут о том, что в летнее трансферное окно из «ПСЖ» может уйти полузащитник Фабиан Руис. Как стало известно журналистам портала TodoFichajes, работу по подписанию игрока сборной Испании начал «Атлетико». Так, «матрасники» уже контактировали с парижанами по поводу возможной сделки.

«Атлетико» хочет не купить, а арендовать Фабиана Руиса. Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают испанца в 30 миллионов евро. За «ПСЖ» Руис выступает с конца августа 2022 года после перехода из «Наполи»

В настоящий момент Руис находится в расположении сборной Испании на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Фабиан Руис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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