В прессе пишут о том, что в летнее трансферное окно из «ПСЖ» может уйти полузащитник Фабиан Руис. Как стало известно журналистам портала TodoFichajes, работу по подписанию игрока сборной Испании начал «Атлетико». Так, «матрасники» уже контактировали с парижанами по поводу возможной сделки.

«Атлетико» хочет не купить, а арендовать Фабиана Руиса. Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают испанца в 30 миллионов евро. За «ПСЖ» Руис выступает с конца августа 2022 года после перехода из «Наполи»

В настоящий момент Руис находится в расположении сборной Испании на Евро-2024.