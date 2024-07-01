Форвард «Атлетико» Альваро Мората близок в переходу в саудовский клуб «Аль-Кадисия».

Как утверждает Relevo, трансфер 31-летнего Мораты практически завершен. По данным источника, общая сумма, которую «Аль-Кадисия» потратит на игрока, составит 50 миллионов евро. Отмечается, что большая часть уйдет на зарплату Мораты.

В прошедшем сезоне испанский нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 21 мяч и записал на свой счет пять ассистов.

Действующий контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 миллионов евро.