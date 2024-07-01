Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Хосе Фелиш Диас, 19-летний футболист находится в раздумьях по поводу своего будущего. По данным источника, Пас сомневается, что ему нужно остаться в команде на ближайший сезон.

В прошедшей кампании аргентинец принял участие только в восьми матчах за основную команду «Реала» и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Паса со «сливочными» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет десять миллионов евро.