Мората: Я чувствовал, что болельщикам «Атлетико» не понравилось моё появление

Экс-нападающий «Реала» Альваро Мората, выступающий за «Атлетико», вспомнил свой приход в стан «матрасников».

— Поначалу было сложно. Люди меня не очень хорошо приняли. Я чувствовал, что болельщикам не нравится, что я нахожусь здесь, — цитирует Морату ELDesmarque.

Футболист отметил, что ему было непросто добиться уважения фанатов.

В минувшем сезоне 31-летний Мората принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 21 мяч и записал на свой счет пять результативных передач.

Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 16 миллионов евро.