Центральный защитник «Реал Сосьедада» Рубен Ле Норман продолжит карьеру в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Атлетико» и «Реал Сосьедад» полностью согласовали все условия сделки, покупка Ле Нормана обойдется «матрасникам» в 30 миллионов евро.

Утверждается, что 27-летний футболист очень ждет свой переход в «Атлетико» и уже давно договорился по всем пунктам личного контракта.

В сезоне-2023/24 Ле Норман провел 43 матча, в которых отметился двумя забитыми голами.

По итогам прошлого розыгрыша Ла Лиги «Атлетико» заняло четвертое место, а «Реал Сосьедад» стал шестым.