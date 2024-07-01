Лапорта сделает всё возможное для трансфера Нико Уильямса в «Барселону»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сделает всё возможное для того, чтобы оформить трансфер нападающего «Атлетика» Нико Уильямса, который является одним из самых ярких игроков сборной Испании на Евро-2024.

По информации от журналиста Ашрафа бен Айада, «Барселона» всерьёз намерена побороться за трансфер Уильямса, который доступен на рынке за отступные в размере 58 миллионов евро.

Уильямс вчера отметился голом и результативной передачей в матче против сборной Грузии в ⅛ финала чемпионата Европы. В услугах нападающего заинтересованы такие английский клубы, как лондонский «Арсенал» и «Челси».