«Барселона» сделал выбор между Иньиго Мартинесом и Эриком Гарсией

Каталонская «Барселона» определилась, какого центрального защитника хочет продать в это трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» выбирало между Эриком Гарсией и Иньиго Мартинесом.

Как сообщает источник, «Барселона» решила избавиться от Мартинеса, так как у Гарсии более молодой возраст. Также Эрик является более универсальным футболистом и получает болую низкую зарплату, чем Иньиго.

Напомним, Гарсия провёл прошлый сезон на правах аренды за «Жирону» и помог команде финишировать на третьем месте в чемпионате Испании. Эрик был одним из ключевых футболистов в стане «бело-красных».