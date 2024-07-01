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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделал выбор между Иньиго Мартинесом и Эриком Гарсией

01 Июля 2024 • 12:31 Комментировать

Каталонская «Барселона» определилась, какого центрального защитника хочет продать в это трансферное окно. По информации от Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» выбирало между Эриком Гарсией и Иньиго Мартинесом.

Как сообщает источник, «Барселона» решила избавиться от Мартинеса, так как у Гарсии более молодой возраст. Также Эрик является более универсальным футболистом и получает болую низкую зарплату, чем Иньиго.

Напомним, Гарсия провёл прошлый сезон на правах аренды за «Жирону» и помог команде финишировать на третьем месте в чемпионате Испании. Эрик был одним из ключевых футболистов в стане «бело-красных».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес Эрик Гарсия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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