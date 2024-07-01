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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос сделал последнее заявление в качестве игрока «Реала»

01 Июля 2024 • 08:15 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос разместил в социальных сетях пост, который посвятил последнему дню в качестве футболиста «королевского клуба». 1 июня у немца истек срок действия контракта со «сливочными».

«Это мой последний день в качестве футболиста «Реала». Странное ощущение, но я всегда буду одним из вас. Навсегда благодарен», - оставил сообщение Кроос в соцсети.

Тони выступал за мадридский гранд с 2014 года, куда перешел из мюнхенской «Баварии». В общей сложности полузащитник провел 464 встречи за «сливочных», отметившись 28 забитыми мячами и 98 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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