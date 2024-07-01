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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделает всё возможное для подписания звезды сборной Испании

01 Июля 2024 • 05:08 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
18.08 18:00

«Барселона» намерена оформить трансфер вингера сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, несмотря на все трудности.

Каталонцы давно считаются главными претендентами на 21-летнего игрока, но ситуацию сильно осложняют финансовые ограничения «сине-гранатовых». По распространённым данным, «Барселоне» придётся расстаться как минимум с одним дорогостоящим игроком, чтобы позволить себя подписание Уильямса. Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, в клубе уверены в необходимости приобретения футболиста, великолепно проявляющего себя на Евро-2024. Руководство во главе с Жоаном Лапортой сделает всё возможное, чтобы сделка состоялась этим летом.

Сумма отступных, прописанная в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком», – около 60 млн евро.

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Барселона Атлетик Бильбао Жоан Лапорта Сборная Испании Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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