«Барселона» сделает всё возможное для подписания звезды сборной Испании

«Барселона» намерена оформить трансфер вингера сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса, несмотря на все трудности.

Каталонцы давно считаются главными претендентами на 21-летнего игрока, но ситуацию сильно осложняют финансовые ограничения «сине-гранатовых». По распространённым данным, «Барселоне» придётся расстаться как минимум с одним дорогостоящим игроком, чтобы позволить себя подписание Уильямса. Как сообщает журналист Ашраф бен Аяд, в клубе уверены в необходимости приобретения футболиста, великолепно проявляющего себя на Евро-2024. Руководство во главе с Жоаном Лапортой сделает всё возможное, чтобы сделка состоялась этим летом.

Сумма отступных, прописанная в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком», – около 60 млн евро.