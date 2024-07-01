Испанский журналист: «Подписание Уильямса – единственная надежда «Барселоны» в борьбе с «Реалом»

В Испании считают, что приход Нико Уильямса может помочь «Барселоне» составить конкуренцию мадридскому «Реалу».

Вингер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании остаётся одной из главных целей «сине-гранатовых». Чтобы подписать восходящую звезду, каталонскому гранду придётся не только найти 60 млн евро для активации пункта отступных, но и удовлетворить внушительные требования игрока по зарплате.

По мнению журналиста COPE Хуанмы Кастаньо, «Барселоне» не стоит раздумывать над сделкой: «Единственный для «Барселоны» способ противостоять тому, что делает «Реал», – подписание Нико Уильямса. Если бы я был Жоаном Лапортой, я бы продал кого угодно, чтобы оформить этот трансфер».