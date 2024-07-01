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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто стал свободным агентом

01 Июля 2024 • 02:13 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
18.08 18:00

Полузащитник Серхи Роберто официально стал свободным агентом.

32-летний футболист так и не продлил контракт с «Барселоной» до истечения срока прежнего договора – он действовал до 30 июня. С сегодняшнего дня универсальный хавбек, способный играть на правом фланге защиты, официально получил статус свободного агента. Впрочем, ветеран ещё может продолжить выступления за «сине-гранатовых»: не исключено, что клуб заключит с ним новое соглашение, если уладит проблемы с регистрацией.

Интерес к Серхи Роберто проявляют другие представители Ла Лиги, также испанец был связан с возможным переходом в миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
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