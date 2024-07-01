Капитан «Барселоны» Серхи Роберто стал свободным агентом

Полузащитник Серхи Роберто официально стал свободным агентом.

32-летний футболист так и не продлил контракт с «Барселоной» до истечения срока прежнего договора – он действовал до 30 июня. С сегодняшнего дня универсальный хавбек, способный играть на правом фланге защиты, официально получил статус свободного агента. Впрочем, ветеран ещё может продолжить выступления за «сине-гранатовых»: не исключено, что клуб заключит с ним новое соглашение, если уладит проблемы с регистрацией.

Интерес к Серхи Роберто проявляют другие представители Ла Лиги, также испанец был связан с возможным переходом в миланский «Интер».