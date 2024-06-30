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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» удалила новость об уходе Фелиша и Канселу

30 Июня 2024 • 16:22 Комментировать

Пресс-служба каталонской «Барселоны» удалила заявление о расставании с Жоау Фелишем и Жоау Канселу.

Ранее «сине-гранатовые» объявили об уходе футболистов в связи с истечением арендного соглашения, однако спустя время данная новость была удалена.

Как утверждает журналист Жерар Ромеро, «Барселона» по-прежнему хочет сохранить в команде и Фелиша, и Канселу. Отмечается, что именно по этой причине клуб и удалил свое заявление.

Напомним, прошлый розыгрыш испанской Ла Лиги «Барселона» завершила на втором месте в турнирной таблице, набрав 85 очков в 38 турах. Отставание каталонцев от «Реала» составило десять баллов.

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Барселона Жоау Канселу Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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