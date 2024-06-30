«Барселона» опубликовала на страницах своего официального сайта заявление. В нём каталонский клуб объявил об уходе трёх футболистов – защитников Маркоса Алонсо и Жоау Канселу, а также нападающего Жоау Фелиша.

Контракт Алонсо с «Барселоной» истекает в последний день июня. Ситуация с Фелишем и Канселу похожая – срок соглашений по их аренде истёк. Таким образом, португальцы возвращаются в «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно.

В своём пресс-релизе «Барселона» поблагодарила Алонсо, Фелиша и Канселу за выступления. Клуб пожелал игрокам успехов в будущей спортивной карьере.