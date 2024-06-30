Защитник Сесар Аспиликуэта продолжит выступать за «Атлетико» в следующем сезоне.

Мадридский клуб в своих социальных сетях сообщил, что с 34-летним футболистом подписано новое соглашение, которое будет действовать до лета следующего года.

Аспиликуэта выступает за «Атлетико» с 2023 года, в клуб он перешёл на правах свободного агента. На счету правого защитника 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых он сделал две голевые передачи на партнёров. Трансферная стоимость испанца оценивается в два миллиона евро.

Отметим, что до «Атлетико» Аспиликуэта на протяжении 11 лет выступал за лондонский «Челси».