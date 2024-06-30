Мадридский «Атлетико» расстался сразу с несколькими футболистами. В связи с истечением контрактов ряды «матрасников» покинули нападающий Мемфис Депай, а также защитники Марио Эрмосо и Габриэль Паулиста.

На счету нидерландского форварда 40 поединков и 13 голов за мадридский коллектив. Эрмосо принял участие в 174 встречах, отметившись десятью забитыми мячами. Паулиста провел всего пять игр.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» набрал 76 баллов в 38 турах. Подопечные Диего Симеоне финишировали на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги.