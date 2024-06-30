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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала»: «Мбаппе сделает нас претендентами на все трофеи»

30 Июня 2024 • 10:20 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о том, как переход нападающего Килиана Мбаппе повлияет на команду.

«Футболист такого высокого уровня многое даст нашей команде. Мбаппе сделает нас претендентами на то, чтобы выиграть все возможные трофеи. Надеюсь, что именно так и будет», - передает слова футболиста AS.

Этим летом Мбаппе перешел в «Реал» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет. В настоящий момент Килиан вместе со сборной Франции выступает на чемпионате Европы - 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе ещё теги
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