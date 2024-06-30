Анчелотти принял решение по Модричу и Лунину, которые вылетели с Евро-2024

Вратарь Андрей Лунин и полузащитник Лука Модрич, завершившие выступление на чемпионате Европы – 2024, до середины июля вернутся в расположение мадридского «Реала». Об этом рапортует AS.

Согласно данным источника, тренерский штаб «королевского» клуба во главе с Карло Анчелотти собирается взять Лунина и Модрича в американское турне, где команда будет готовиться к следующему сезону. Игроки не получат дополнительного отдыха.

Ранее в прессе сообщалось, что украинский вратарь всерьез задумывается над уходом из мадридского гранда. Голкипер не хочет находиться в тени бельгийца Тибо Куртуа, который является первым номером команды.