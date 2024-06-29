Анчелотти проводит отпуск в США

В то время как в Германии вовсю проходит чемпионат Европы по футболу, Карло Анчелотти, наставник лучшего на данный момент европейского клуба, мадридского «Реала», проводит свой отпуск. Вместе с супругой Марианн он отправился в штат Монтана на западе США.

Как легко догадаться, там Анчелотти с супругой наслаждаются отдыхом в горах Кордильеры. Время от времени пара делится фотографиями отпуска в социальных сетях. Особенно популярной стала фотография на лошадях - она собрала более 180 тысяч «лайков».

Напомним, что в минувшем сезоне «Реал» не только вернул себе титул лучшего клуба Испании, но и привычно выиграл Лигу чемпионов.