Стало известно, почему «Барселона» хочет сохранить Фелиша

«Барселона» работает над сохранением в команде нападающего Жоау Фелиша. Как сообщает испанское издание Sport, новый главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик видит в Фелише футболиста мирового класса, который способен делать разницу на футбольном поле. Немец верит, что сможет извлечь из Фелиша максимум пользы.

В то же время источник отмечает, что из-за финансовых проблем «Барселона» будет пытаться не купить 24-летнего Фелиша у «Атлетико», а договориться о новой аренде.

Всего за «Барселону» Жоау Фелиш провёл 44 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров.