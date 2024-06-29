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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль сделал важное объявление по своему будущему

29 Июня 2024 • 17:56 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался по поводу своего будущего. По словам опытного футболиста, после «Реала» он не будет выступать в Европе за другие команды.

«В тот день, когда мне придётся покинуть клуб, я оценю свою ситуацию. Но я не перейду в другой европейский клуб, я гарантирую это», - сказал Карвахаль в программе El Larguero в эфире Cadena SER.

Даниэлю Карвахалю сейчас 32 года, его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2025 года. В настоящий момент Карвахаль находится в расположении сборной Испании на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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