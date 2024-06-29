Беллингем отреагировал на уход Хоселу из «Реала»

Накануне мадридский «Реал» объявил об уходе нападающего Хоселу – футболист перебрался в катарский клуб «Аль-Гарафа». По этому случаю публикацию в социальных сетях сделал полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. По словам англичанина, ему было приятно выступать в одной команде с Хоселу.

«Приятно, Хоселу, желаю тебе только лучшего!» - написал Беллингем на совместном фото с Хоселу.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 «Реал» выиграл три трофея – чемпионский кубок Ла Лиги, кубок европейских чемпионов и суперкубок Испании.

Следующий чемпионат Испании стартует в середине августа.