«Барселона» вынесла вердикт по будущему Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати остаётся героем трансферных слухов. В программе El Chiringuito прозвучала информация о том, что каталонский клуб уже сообщил Фати неутешительный вердикт – футболист не входит в планы нового тренера Ханса-Дитера Флика. «Сине-гранатовые» рассматривают возможность продажи 21-летнего Фати этим летом.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Ансу Фати выступал в аренде за «Брайтон». В 27 играх за этот клуб молодой форвард забил четыре гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ансу Фати в 25 миллионов евро.