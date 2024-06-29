Специалисты из мира футбольной формы, представляющие портал Footy Headlines, опубликовали фотографии третьей формы «Барселоны» на сезон 2024/2025. Ожидается, что эта форма будет представлена в августе.

Особенностью новой формы «Барселоны» можно считать перевёрнутый знак технического спонсора – компании Nike. Основной цвет третьей формы каталонского клуба – салатовый.

Напомним, что прошлый чемпионат Испании «Барселона» завершила на второй позиции в турнирной таблице. В новом сезоне Ла Лиги каталонцы будут стараться выступить лучше под руководством нового тренера – команду принял Ханс-Дитер Флик.