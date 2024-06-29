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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин может перейти из «Реала» в другой суперклуб

29 Июня 2024 • 11:40 Комментировать

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин может перебраться в чемпионат Франции. Об этом рапортуют журналисты Defensa Central.

По сведениям источника, украинский вратарь попал в сферу интересов «ПСЖ». Лунин не хочет находиться в тени бельгийца Тибо Куртуа и задумывается о смене клубной прописки. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, а контракт рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что в летнее трансферное окно ряды парижского коллектива пополнил россиянин Матвей Сафонов. Переход голкипера обошелся французскому топ-клубу в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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