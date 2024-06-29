Лунин может перейти из «Реала» в другой суперклуб

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин может перебраться в чемпионат Франции. Об этом рапортуют журналисты Defensa Central.

По сведениям источника, украинский вратарь попал в сферу интересов «ПСЖ». Лунин не хочет находиться в тени бельгийца Тибо Куртуа и задумывается о смене клубной прописки. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, а контракт рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что в летнее трансферное окно ряды парижского коллектива пополнил россиянин Матвей Сафонов. Переход голкипера обошелся французскому топ-клубу в 20 миллионов евро.