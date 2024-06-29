Назван лучший испанский защитник в истории: Пуйоль занял второе место, Пике - третий

Журналисты портала FourFourTwo назвали лучших испанских защитников в истории футбола. Первое место в этом рейтинге занял экс-игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос. Вторым стал бывший футболист каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль, а третьим – еще один экс-защитник «сине-гранатовых» Херард Пике.

В десятку лучших также попали: Фернандо Йерро, Жорди Альба, Хосе Антонио Камачо, Хоан Капдевила, Дани Карвахаль, Маноло Санчес и Мигель Анхель Надаль.

В минувшем сезоне Рамос выступал за «Севилью». 38-летний защитник принял участие в 28 встречах чемпионата Испании, отметившись тремя забитыми мячами. В пассиве Серхио семь желтых карточек и одна красная.