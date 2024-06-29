Лунин принял решение о будущем в «Реале»

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин определился со своим будущим. Как стало известно газете Marca, 25-летний вратарь не станет подписывать новое трудовое соглашение с «королевским» клубом.

Срок действующего контракта между Луниным и испанским грандом истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость украинца составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне вратарь поучаствовал в 32 поединках «сливочных», в 12 из которых отстоял на ноль. Вместе с «Реалом» Андрей в прошлом сезоне стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.