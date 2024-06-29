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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» готов заплатить рекордные 250 млн евро за игрока «Барселоны» слухи

29 Июня 2024 • 06:59 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, если верить слухам, вновь заинтересовал «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд определил 16-летнего вундеркинда как замену Килиану Мбаппе, перешедшему в мадридский «Реал» на правах свободного агента. По сведениям Mundo Deportivo, «Барселоне» уже сообщили о готовности «ПСЖ» заплатить рекордные для мирового футбола 250 млн евро за Ямаля. Позиция «сине-гранатовых» остаётся неизменной – игрок не продаётся.

Напомним, самый дорогой трансфер всех времён в 2017 году провернул всё тот же «ПСЖ», купивший Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ламина Ямаля в 90 млн евро.

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Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 Ламин Ямаль ещё теги

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