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Винисиус повторил достижение Робиньо на Кубке Америки

29 Июня 2024 • 06:10 Комментировать
Парагвай
1:4
Бразилия

Дубль Винисиуса Жуниора помог сборной Бразилии обыграть Парагвай в поединке второго тура группового этапа Кубка Америки (4:1).

Форвард мадридского «Реала» открыл счёт на 35-й минуте, а прямо перед перерывом забил вновь. По данным MisterChip, Винисиус – второй действующий игрок «сливочных», забивший два или более гола в матче Кубка Америки. Ранее это удавалось только Робиньо, причём дважды: в 2007 году он оформил дубль и хет-трик во встречах с Чили.

В активе Винисиуса Жуниора пять забитых голов в 32 матчах за сборную Бразилии. До сегодняшнего дня претендент на «Золотой мяч» не мог отличиться в девяти подряд поединках за «пентакампеонов».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Робиньо Сборная Бразилии Винисиус Жуниор ещё теги

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