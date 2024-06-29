Винисиус повторил достижение Робиньо на Кубке Америки

Дубль Винисиуса Жуниора помог сборной Бразилии обыграть Парагвай в поединке второго тура группового этапа Кубка Америки (4:1).

Форвард мадридского «Реала» открыл счёт на 35-й минуте, а прямо перед перерывом забил вновь. По данным MisterChip, Винисиус – второй действующий игрок «сливочных», забивший два или более гола в матче Кубка Америки. Ранее это удавалось только Робиньо, причём дважды: в 2007 году он оформил дубль и хет-трик во встречах с Чили.

В активе Винисиуса Жуниора пять забитых голов в 32 матчах за сборную Бразилии. До сегодняшнего дня претендент на «Золотой мяч» не мог отличиться в девяти подряд поединках за «пентакампеонов».