«Барселона» не теряет надежд на подписание вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Футболист сборной Испании остаётся одной из главных целей «сине-гранатовых», но приобрести его будет крайне непросто из-за трансферной стоимости и требований по зарплате. Согласно данным Sport, «Барселона» не сможет позволить себе трансфер Уильямса, если перед этим не осуществит хотя бы одну крупную продажу. Необходимую прибыль может принести расставание с Рафиньей Диасом или Рональдом Араухо, которые пользуются спросом на рынке.

Сумма отступных, прописанная в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком», составляет примерно 60 млн евро.