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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, при каком условии «Барселона» сможет купить Нико Уильямса слухи

29 Июня 2024 • 04:25 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
18.08 18:00

«Барселона» не теряет надежд на подписание вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Футболист сборной Испании остаётся одной из главных целей «сине-гранатовых», но приобрести его будет крайне непросто из-за трансферной стоимости и требований по зарплате. Согласно данным Sport, «Барселона» не сможет позволить себе трансфер Уильямса, если перед этим не осуществит хотя бы одну крупную продажу. Необходимую прибыль может принести расставание с Рафиньей Диасом или Рональдом Араухо, которые пользуются спросом на рынке.

Сумма отступных, прописанная в контракте Нико Уильямса с «Атлетиком», составляет примерно 60 млн евро.

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Барселона Атлетик Бильбао Рональд Араухо Рафинья Диас Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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